Assalto al Congresso Usa, Trump chiede ricusazione del giudice sul 6 gennaio

I legali di Donald Trump vogliono un nuovo giudice per il processo sull'assalto al Congresso del 6 gennaio e chiedono che il giudice Tanya Chutkan faccia un passo indietro e si ricusi dal procedimento alla luce della sue precedenti dichiarazioni che "creano la percezione di un pregiudizio incompatibile con il nostro sistema giudiziario".

Nella documentazione depositata in tribunale osservano che il giudice Chutkan ha lasciato intendere che Trump dovrebbe finire in carcere e "dichiarazioni come questa, effettuate prima dell'apertura del caso, sono da squalifica".