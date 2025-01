Assalto a Capitol Hill, Cnn: "Trump pronto oggi a firmare la grazia"

Donald Trump è pronto a firmare una serie di grazie agli assalitori del Capitol tra le sue prime azioni, come aveva promesso in campagna elettorale. Lo riferisce la Cnn. Le persone accusate per le violenze del 6 gennaio 2021 sono quasi 1.600, di cui almeno 600 per reati gravi come aggressione alla polizia o uso di armi. Circa l'80% di tutti i casi si è concluso con dichiarazioni di colpevolezza o condanne a processo e circa 200 imputati sono attualmente in prigione, secondo le stime del Dipartimento di Giustizia.