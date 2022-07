Assalto Capitol Hill, Cnn: secret service cancellò sms 5-6 gennaio

Il secret service ha cancellato sms del 5 e 6 gennaio 2021, poco dopo che l'ispettore generale del dipartimento per la sicurezza nazionale ne aveva fatto richiesta nell'ambito di un'indagine volta ad accertare la risposta dell'agenzia all'assalto a Capitol Hill.

Lo rifesce la Cnn, citando una lettera mandata dallo stesso ispettore generale alle commissioni sicurezza della Camera e del Senato. La risposta del dipartimento è stata che i messaggi furono cancellati come parte di un programma per sostituire gli apparecchi in uso. La lettera non specifica se l'ispettore crede che quei messaggi siano stati eliminati intenzionalmente o meno, ma l'episodio aggiunge ulteriori interrogativi sulla risposta del secret service all'attacco del Campidoglio.