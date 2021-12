Assalto al Congresso, ex capo staff Trump fa causa a Pelosi e commissione inchiesta

-afp

Mark Meadows, ex capo dello staff della Casa Bianca di Donald Trump, ha fatto causa alla speaker della Camera Nancy Pelosi e alla commissione del Congresso che indaga sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio. Meadows, che aveva deciso di cooperare con le indagini per poi tirarsi indietro, rischia ora di essere incriminato per oltraggio al Congresso per la mancata collaborazione.