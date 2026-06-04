Assalto a Capitol Hill, commissione di inchiesta: "187 minuti violenza, Trump scelse di non agire"

Donald Trump ha "scelto di non agire" il 6 gennaio. Nonostante le pressioni dei suoi consiglieri, inclusi i figli Ivanka e Eric, l'ex presidente è stato inamovibile, incollato davanti alla tv a guardare l'assalto a Capitol Hill tramesso da Fox. E così facendo ha "tradito il suo giuramento alla Costituzione", "non ha difeso il Paese" e ha "abdicato i suoi obblighi". E' quanto sostiene la commissione di inchiesta sull'assalto al Congresso che ricostruisce i 187 minuti dell'insurrezione, da quando Trump lasciò il palco dopo aver invitato i suoi sostenitori a marciare su Capitol Hill a quando ha postato il video su Twitter chiedendo ai suoi fan di andare a casa.