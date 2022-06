Mosca, incendio su un grattacielo

Un incendio è scoppiato in cima a uno dei grattacieli di Moscow City, la cittadella finanziaria della capitale russa.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco, tra cui anche degli elicotteri. Il rogo è divampato per cause ancora ignote tra il 66/0 e il 67/0 piano della torre orientale del complesso "Federazione". Lo stabile è stato fatto evacuare e l'incendio è stato domato. Non ci sarebbero feriti.