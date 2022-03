Marielle è sconvolta: "Vedo ancora tutti quei volti che mi guardavano, non so se erano vivi o morti".



Stava andando al lavoro di guardia notturna, quando è passata davanti all'incidente. "Ho pensato che era appena successo perché ho visto fogli volare e dal pullman usciva fumo". Ha subito rallentato. "Non c'era ancora nessuno, né polizia, né vigili del fuoco. Mi sono resa conto che non potevo fare niente da sola ed ho chiamato i soccorsi", ha raccontato.



"Spero di aver fatto la cosa giusta. Ho parlato con i medici del 144 ed ho capito che non potevo salvare nessuno da sola".



"Erano immagini atroci, degne di un film dell'orrore. Immagino il dolore dei genitori. Se fosse successo ai miei figli, non so cosa avrei fatto".