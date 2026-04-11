Artemis II, fine del viaggio: gli astronauti tornati sulla Terra

Artemis II "è stata una missione perfetta", ha detto l'amministratore capo della Nasa Jared Isaacman suito dopo l'ammaraggio, mentre attendeva l'arrivo della capsula Orion a bordo della nave di recupero. "Sono senza parole, è stato un momento incredibile", ha aggiunto, ed è stato anche "il risultato di un grande lavoro di squadra, anche con i nostri partner internazionali", In proposito, Isaacman ha ricordato l'accordo firmato recentemente con l'Agenzia Spaziale Italiana sulla realizzazione di un modulo per la futura base sul suolo lunare. "Stiamo costruendo una presenza duratura sulla Luna", ha detto ancora. Quanto agli astronauti della missione Artemis II, "hanno dimostrato di essere dei grandi professionisti, grandi comunicatori e anche dei poeti: veri e propri ambasciatori dell'umanità". I dati raccolti in questa missione, ha detto ancora l'amministratore capo della Nasa, "sono preziosi per preparare la missione Artemis III" alla quale, ha aggiunto, già dal 20 aprile si comincerà a lavorare nell'Edificio di integrazione dei veicoli (Vab) del Kennedy Space Center.