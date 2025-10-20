Arrestato uomo all'aeroporto di Atlanta, la polizia: "Evitata strage"

Le autorità hanno arrestato un uomo all'interno dell'aeroporto internazionale di Atlanta Hartsfield-Jackson, dopo che la sua famiglia aveva avvertito la polizia che era armato e si stava dirigendo allo scalo per "sparare". L'uomo, Billy Joe Cagle, non era armato al momento dell'arresto, ma la polizia ha trovato un fucile d'assalto AR-15 nel suo veicolo parcheggiato all'esterno. È accusato di minacce terroristiche, tentata aggressione aggravata, possesso di arma da fuoco illegale per commettere un reato grave, secondo il capo della polizia di Atlanta Darin Schierbaum, che ha definito la vicenda una "strage evitata".