Arrestato in Egitto, Zingaretti: "Mobilitiamoci per liberare Zaky"

Nicola Zingaretti aderisce all'iniziativa "Roma con Zaky", la fiaccolata programmata per giovedì al Pantheon per chiedere la liberazione dello studente egiziano dell'università di Bologna, arrestato in Egitto per propaganda sovversiva. Il segretario Pd scrive su Twitter: "Aderisco all'iniziativa dei presidenti dei municipi del centrosinistra. Mobilitiamoci per la sua liberazione".