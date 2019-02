Armi nucleari, Trump: spero in nuovo trattato anche con altri Paesi

Donald Trump apre all'ipotesi di un nuovo trattato per il controllo delle armi nucleari ma coinvolgendo altri Paesi, a partire dalla Cina. "Spero che saremo in grado di mettere insieme tutti in una grande e magnifica stanza e fare un nuovo accordo che sarà molto meglio", ha detto ai cronisti che gli chiedevano se l'uscita dal trattato Inf con Mosca è anche per la minaccia cinese nel Pacifico. "Ma bisogna che tutti aderiscano", ha aggiunto.