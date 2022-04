Armi all'Ucraina, gli Usa: "Avevamo avvertito la Russia"

Gli Stati Uniti "avevano avvertito la Russia che se avessero invaso l'Ucraina la risposta sarebbe stata senza precedenti.

Come dice Biden, le grandi nazioni non bluffano". Così il portavoce del Dipartimento di Stato americano ha risposto alla nota diplomatica inviata da Mosca a Washington, che minaccia "conseguenze imprevedibili" se proseguiranno le spedizioni di armi in Ucraina da parte degli Usa.