Armenia: "Molto probabile una nuova guerra con l'Azerbaigian"

Il primo ministro dell'Armenia, Nikol Vovayi Pashinyan, ritiene "molto probabile" l'inizio di una nuova guerra con l'Azerbaigian.

Secondo Pashinyan, c'è un "genocidio" in corso nel Nagorno-Karabakh per mano del governo azero. Già nel 2020 c'era stato uno scontro armato tra i due Paesi per il controllo della regione.