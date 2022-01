Armenia, il presidente Armen Sarkissian annuncia le dimissioni

Ansa

Il presidente armeno Armen Sarkissian ha annunciato le dimissioni. "Ho riflettuto a lungo e ho deciso di lasciare dopo quattro anni di lavoro attivo" perché "il presidente non ha gli strumenti necessari per influenzare gli importanti processi di politica estera e interna in tempi difficili per il Paese", ha affermato in una nota. In Armenia, la carica di presidente dura 7 anni e ha il ruolo simbolico di garantire l'unità nazionale.