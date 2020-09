Armenia, il premier. "Tempi non maturi per i negoziati con Baku"

Il primo ministro armeno Nikol Pachinian ha giudicato prematura l'idea di negoziati con l'Azerbaigian, con la mediazione della Russia, nel quarto giorno di scontri sanguinosi nella regione separatista del Nagorno-Karabakh. "Non è appropriato parlare di un summit Armenia-Azerbaigian-Russia mentre sono in corso scontri". ha detto Pachinian ai media russi. "Per i negoziati - ha aggiunto - c'è bisogno di un'atmosfera adeguata".