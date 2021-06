Armenia, elezioni: aperti i seggi per politiche anticipate

ansa

I seggi elettorali si sono aperti in Armenia per le elezioni legislative anticipate, pericolose per il primo ministro Nikol Pachinian dopo la sconfitta militare del piccolo Paese del Caucaso nel Nagorno-Karabakh. L'ex giornalista salito a capo del Governo nel 2018 grazie a una rivoluzione pacifica contro le vecchie elite corrotte affronta il suo principale rivale, l'ex presidente Robert Kotcharian.