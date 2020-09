Armenia-Azerbaigian, Putin: "Fermare subito gli scontri"

Il presidente russo Vladimir Putin "ha espresso grave preoccupazione per la continuazione dei combattimenti" tra azeri e armeni mentre era al telefono con il premier dell'Armenia Nikol Pashinyan. Durante il colloquio è stata "rimarcata l'urgente necessità per le parti di porre fine agli scontri e di adottare misure per una de-escalation della crisi". Lo riferisce il Cremlino precisando che la conversazione ha avuto luogo su iniziativa armena.