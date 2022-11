Armenia accusa Azerbaigian di nuovo attacco militare al confine

L'Armenia ha accusato l'esercito dell'Azerbaigian di avere attaccato alcune postazioni armene al confine con Baku.

L'attacco, è stato spiegato, non ha causato vittime. "Alle 20:00, unità delle forze armate azere hanno aperto il fuoco con armi leggere di vari calibri in direzione delle posizioni armene situate nella parte orientale del confine armeno-azero. Non ci sono state perdite da parte armena", si legge in una nota del ministero della Difesa di Erevan, secondo cui al momento la situazione è tornata "relativamente stabile".