Maltempo, in Argentina e Uruguay 4mila sfollati per inondazioni

Quasi 4mila persone hanno dovuto abbandonare le proprie case in diverse città dell'Argentina e dell'Uruguay a causa delle inondazioni delle ultime settimane.

Secondo l'ultimo bollettino del Sistema nazionale di emergenza uruguaiano, in tutto il Paese 3.352 persone in almeno nove dipartimenti hanno lasciato le loro abitazioni. La regione più colpita è quella di Paysandu, al confine con l'Argentina, dove 1.569 persone risultano sfollate. Nel frattempo in Argentina, l'esondazione del fiume Uruguay ha causato l'evacuazione di almeno 568 persone nella città di Concordia, dove il comune ha chiesto ai residenti di evitare le zone colpite dalle inondazioni per motivi di sicurezza.