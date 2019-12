Argentina, turista britannico ucciso davanti a un hotel a Buenos Aires

Un turista britannico è morto e il figlio è rimasto gravemente ferito in una rapina a mano armata davanti a un hotel a cinque stelle di Buenos Aires. La vittima, giunta in mattinata nella capitale argentina insieme alla famiglia, è stato attaccato da uomini armati in sella a una motocicletta supportati da complici in automobile. La vittima avrebbe tentato di opporre resistenza e i malviventi avrebbero aperto il fuoco.