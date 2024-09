Argentina, scontri intorno al Parlamento dopo il voto su pensioni

Dopo la conferma del veto del presidente Javier Milei sulla legge per aumentare le pensioni (veto approvato dal Parlamento con 153 voti a favore, 87 contrari e 8 astensioni), sono scoppiati incidenti intorno alla sede del legislativo argentino. La tensione era alta da ore. Improperi ed insulti sono stati gridati dai manifestanti dei movimenti sociali dei pensionati e "piqueteros" contro chi in Aula stava approvando il veto presidenziale sulla legge delle pensioni. Poi sono state abbattute le prime recinzioni a protezione del Parlamento. A quel punto decine di agenti della polizia federale si sono scagliati contro i manifestanti che si stavano avvicinando al Parlamento, usando camion con idranti e gas lacrimogeni per disperderli.