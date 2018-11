Argentina, presidente Macri promette verità su tragedia sottomarino

Il presidente argentino Mauricio Macri ha promesso "la verità necessaria per onorare e rispettare i nostri eroi e le loro famiglie", riferendosi alla tragedia del sottomarino San Juan ritrovato negli abissi dell'Atlantico ad un anno dalla scomparsa. "E' stata avviata una'inchiesta per conoscere tutta la verità, una verità per la quale ci siamo impegnati da subito", ha aggiunto annunciando tre giorni di lutto nazionale per le 44 vittime.