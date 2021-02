Argentina, nuovo ministro della Salute positivo al Covid

Ansa

Carla Vizzotti, ministro argentino della Salute, si è dovuta porre in isolamento dopo aver ricevuto un risultato di positività al Covid-19 in un test antigenico a cui si era sottoposta per poter essere presente lunedì prossimo a un dibattito al Senato sul programma di vaccinazione avviato nel Paese. La Vizzotti si era insediata nell'incarico neppure una settimana fa.