Argentina, il presidente Milei torna a rivendicare la sovranità sulle isole Falkland

Per il Regno Unito sono le Falkland, per l'America Latina sono le Malvinas. Per quasi due secoli attorno a questo arcipelago nell'Oceano Atlantico sono sorte dispute di carattere politico e identitario, sfociate in numerose guerre e rivendicazioni di dominio tra inglesi e argentini. Dal punto di vista formale, oggi le Falkland-Malvinas sono tra i 17 territori "non autonomi" supervisionati dal Comitato speciale delle Nazioni Unite sulla decolonizzazione. Queste isole, di fatto, si governano autonomamente ma per volere dell'ONU fanno capo alla Gran Bretagna per gli affari relativi alla politica estera e alla difesa.