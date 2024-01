Argentina, Milei ritira il pacchetto fiscale dalla legge Omnibus

In Argentina il ministro dell'Economia Luis Caputo ha annunciato che il governo Milei ritirerà il pacchetto fiscale della legge Omnibus (tasse, regime di ritenute sulle esportazioni provinciali e pensioni, tra le altre questioni) per ottenere l'approvazione del Congresso la prossima settimana, dopo che i governatori di diversi stati avevano sollevato una dura opposizione.

"C'è dissenso sul capitolo economico. Abbiamo dovuto prendere decisioni scomode per raggiungere il deficit zero, ma non vogliamo in alcun modo che questo pacchetto ritardi ciò che riteniamo necessario e urgente", ha detto Caputo in una conferenza stampa a sorpresa.