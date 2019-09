Argentina, l'emergenza alimentare durerà fino al 2022: una legge a sostegno dei più bisognosi

La crisi economica attanaglia l'Argentina e il Senato, all'unanimità, ha varato una legge che dichiara l'emergenza alimentare fino al 2022. Perchè i cittadini hanno fame o non mangiano. Nel paese sono decine le organizzazioni che aiutano le persone che non riescono a portare un pasto a tavola e sono costrette ad affollare le mense per i poveri.