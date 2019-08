Argentina, il presidente Macri chiede scusa dopo il voto

Il presidente argentino Mauricio Macri ha chiesto scusa ai cittadini per quanto accaduto al Paese dopo le elezioni primarie di domenica in cui è stato sconfitto, e ha annunciato misure economiche per attenuare le sofferenze della popolazione. Dopo il voto, il presidente aveva indicato nell'opposizione e nelle cattive scelte degli elettori la causa della nuova svalutazione della moneta e il rischio che l'inflazione salga sopra il 50%.