Argentina, il presidente Fernandez duramente contestato in Patagonia

Decine di manifestanti hanno duramente contestato il presidente dell'Argentina Alberto Fernandez durante una visita in Patagonia, in un'area devastata dagli incendi boschivi. I partecipanti alla protesta hanno espresso la loro rabbia per gli incendi dolosi e contro i progetti minerari che interessano la provincia di Chubut prendendo a calci il minibus su cui viaggiava il presidente, rimasto illeso, e lanciando anche pietre contro il veicolo.