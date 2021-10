Facebook

Un padre che ascolta una partita di calcio sulla tomba del figlio in Argentina. E' quanto mostra una foto diventata virale, che "racconta" la storia di un 19enne, Nahuel 'Dibujos' Pérez, e del papà, che ogni domenica pomeriggio da cinque anni si reca in cimitero per "condividere" con il figlio il momento del match della loro squadra del cuore San Martín de Tucumán. Il giovane tifoso è morto nel 2016 in un incidente stradale insieme ad altri tre amici proprio mentre tornava a casa dopo un match in trasferta vicino a Santa Fe.