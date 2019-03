Architettura, al giapponese Isozaki il prestigioso premio Pritzker

Va ad Arata Isozaki l'"Oscar" dell'architettura 2019. L'annuncio del prestigioso premio Pritzker è stato salutato da molti come un atto dovuto per l'87enne architetto. Isozaki ha firmato oltre cento edifici in tutto il mondo, tra cui il Museo di Arte Contemporanea di Los Angeles, il Palau Sant Jordi di Barcellona. In Italia è sua la Torre Allianz di Milano con Andrea Maffei e il Palasport olimpico di Torino. Isozaki si è detto "al settimo cielo".