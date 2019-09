Arabia Saudita, Salman:vogliamo e possiamo far fronte ad aggressione

L'Arabia Saudita "vuole ed è in grado di far fronte a questa aggressione terroristica": lo ha detto il principe della corona Mohammed bin Salman a Donald Trump. Il principe ha ricevuto una telefonata dal presidente americano dopo l'attacco con droni dei ribelli Houthi yemeniti a una delle maggiori raffinerie saudite. Ma il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha messo in dubbio che l'attacco sia arrivato dallo Yemen e accusato apertamente l'Iran.