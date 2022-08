Arabia Saudita, ritwittava dissidenti: donna condannata a 34 anni di carcere

Condannata a 34 anni di carcere per aver aperto un profilo Twitter ed aver seguito e rilanciato i tweet di dissidenti e attivisti: è successo alla 34enne saudita Salma al-Shehab, che frequenta un dottorato di ricerca all'università britannica di Leeds ed è madre di due bambini piccoli, una volta tornata nel suo Paese per una vacanza.

Come riporta il Guardian, la sentenza del tribunale speciale per i terroristi è stata emessa settimane dopo la visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden in Arabia Saudita : visita che era stata vista dagli attivisti come un incoraggiamento a intensificare la repressione nei confronti di attivisti pro-democrazia .