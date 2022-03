Arabia Saudita: rilasciato dopo dieci anni di carcere il blogger Badawi

E' uscito dal carcere, in Arabia Saudita, il blogger Raif Badawi, dopo essere rimasto in cella per dieci anni.

Il blogger era stato condannato per aver sostenuto la fine dell'influenza religiosa sulla vita pubblica, ha detto sua moglie, Ensaf Haidar. "Raif mi ha chiamato - ha detto la donna, che vive in Canada con i figli -. E' libero". Vincitore del premio Reporter senza frontiere per la libertà di stampa, era stato arrestato nel 2012 per "insulto all'Islam".