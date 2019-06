Arabia Saudita, appello Amnesty contro condanna a morte di un 18enne

Un appello è stato fatto da Amnesty International all'Arabia Saudita affinché non ricorra alla pena di morte nei confronti di Murtaja Qureiris, il ragazzo di 18 anni arrestato quando ne aveva solo tredici per aver partecipato a una protesta contro il governo. L'uso della pena di morte per reati commessi da persone sotto i 18 anni di età, ricorda Amnesty International, è severamente proibito dalle norme internazionali.