Aquila reale attacca una bimba di 20 mesi in Norvegia

In Norvegia un'aquila reale ha attaccato una bimba di 20 mesi che stava giocando nel cortile della fattoria di famiglia. L'animale si è scagliato su di lei all'improvviso, colpendola con i suoi artigli. La madre e un vicino di casa, allertati dalle grida della piccola, hanno intrapreso una lotta con il rapace per metterla in salvo. Alla fine è servito anche l'intervento di una guardia forestale. La figlia è stata portata in ospedale: le sue condizioni non sembrano gravi, ma l’incidente è stato traumatico per famiglia e comunità.