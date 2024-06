Ue: App Store Apple viola il mercato digitale, via a una nuova indagine

La Commissione rileva in via preliminare che: nessuno di questi termini commerciali consente agli sviluppatori di indirizzare liberamente i propri clienti. Ad esempio, gli sviluppatori non possono fornire informazioni sui prezzi all'interno dell'app o comunicare in altro modo con i propri clienti per promuovere offerte disponibili su canali di distribuzione alternativi. In base alla maggior parte dei termini commerciali disponibili per gli sviluppatori di app, Apple consente di indirizzare solo tramite "link-out", ovvero gli sviluppatori di app possono includere un collegamento nella loro app che reindirizza il cliente a una pagina Web in cui il cliente può concludere un contratto. Il processo di link-out è soggetto a diverse restrizioni imposte da Apple che impediscono agli sviluppatori di comunicare, promuovere offerte e concludere contratti tramite il canale di distribuzione di loro scelta.