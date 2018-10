Appello a Tgcom24: "Il mio compagno rischia la vita in cella a Dubai: aiutatemi a riportarlo in Italia"

C’è un italiano in carcere a Dubai dal marzo 2018 in attesa di giudizio per un reato che probabilmente non ha commesso. C’è la sua donna che, dopo aver speso tutto in avvocati e farmaci, ha dovuto far rientro in Italia e teme di non rivederlo vivo. Lui si chiama Massimo Sacco, lei Monia. In uno Stato sovrano come gli Emirati Arabi Uniti dove non si va molto per il sottile con chi usa o vende droga, lui è accusato di spaccio di sostanze stupefacenti ma soprattutto dietro le sbarre si è aggravata la sua splenomegalia da leucostasi, ossia l'ingrossamento della milza per stasi leucocitaria. Roba brutta: per gli addetti ai lavori è una diagnosi che fa a cazzotti con la detenzione in un carcere.

Lei sta muovendo mari, monti e Farnesina affinché Massimo possa rimpatriare. Monia è così disperata che a Tgcom24 si spinge addirittura oltre: “Siamo pronti anche a scontare una condanna per un reato che Massimo non ha commesso - dice - purché ai domiciliari o in prigione in Italia”.