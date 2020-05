App anti-coronavirus, europarlamentari: "Tutelare la privacy"

E' necessario garantire la tutela della privacy dei cittadini che utilizzeranno le nuove applicazioni concepite per gestire la diffusione del coronavirus. E' l'appello lanciato dagli europarlamentari, i quali hanno sottolineato che le app devono essere "volontarie, non discriminatorie e trasparenti". L'utilizzo dovrà essere strettamente limitato al tracciamento dei contatti e i dati dovranno essere cancellati non appena la situazione lo consentirà.