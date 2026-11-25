L'Antitrust Ue ha inflitto una dura multa a tre dei maggiori produttori mondiali di fragranze: una sanzione di 471,9 milioni di euro totali. Secondo le indiscrezioni, le tre società si scambiavano informazioni sugli aumenti dei prezzi, sulle tattiche negoziali e sull'eventuale applicazione di un sovrapprezzo per l'energia. L'inchiesta, avviata d'ufficio dalla Commissione europea, è stata condotta in stretto coordinamento con le autorità antitrust britanniche e svizzere e con il Dipartimento di Giustizia statunitense.
L'entità delle multe sui tre colossi
Le tre società colpite dall'Antitrust sono le svizzere Firmenich e Givaudan e la statunitense International Flavors & Fragrances (Iff), accusate di aver partecipato a un cartello tra marzo 2019 e marzo 2023. La multa più elevata, da 252,4 milioni di euro, è stata inflitta a Givaudan, seguita da Firmenich (137,7 milioni) e Iff (81,9 milioni). Tuttavia, tutte e tre le società hanno beneficiato di riduzioni delle multe per aver collaborato alle indagini e riconosciuto le proprie responsabilità.
"Più soldi per la spesa settimanale"
Secondo la Commione europea i gruppi si scambiavano informazioni sugli aumenti dei prezzi, sulle tattiche negoziali e sull'eventuale applicazione di un sovrapprezzo per l'energia. Avevano inoltre concordato di non reclutare attivamente i dipendenti delle concorrenti che lavoravano per Unilever, il maggiore acquirente mondiale di fragranze per beni di consumo. Come se non bastasse, Givaudan e Iff si scambiavano informazioni sensibili anche più in generale sulle loro attività nel settore delle fragranze per beni di consumo e per profumi, compresi gli obiettivi di aumento dei prezzi e lo stato delle trattative con alcuni clienti. Le società hanno così "sostituito un'autentica concorrenza con il coordinamento", ha rilevato Bruxelles. A rimetterci, alla fine, potrebbero essere stati i consumatori: "I cittadini di tutta Europa potrebbero aver pagato di più per la loro spesa settimanale", ha sottolineato la vicepresidente della Commissione Teresa Ribera.