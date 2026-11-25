Le tre società colpite dall'Antitrust sono le svizzere Firmenich e Givaudan e la statunitense International Flavors & Fragrances (Iff), accusate di aver partecipato a un cartello tra marzo 2019 e marzo 2023. La multa più elevata, da 252,4 milioni di euro, è stata inflitta a Givaudan, seguita da Firmenich (137,7 milioni) e Iff (81,9 milioni). Tuttavia, tutte e tre le società hanno beneficiato di riduzioni delle multe per aver collaborato alle indagini e riconosciuto le proprie responsabilità.