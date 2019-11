Antartide, scomparso più piccolo buco dell'ozono mai formatosi in 35 anni

Il più piccolo buco dell'ozono mai formatosi in Antartide da 35 anni è scomparso precocemente. Lo rivelano gli scienziati del CAMS. Il buco dell'ozono si forma ogni anno sopra l'Antartide durante la primavera nell'emisfero australe e in genere scompare a dicembre. La sua chiusura a novembre è dunque insolita e dovuta a "un improvviso riscaldamento stratosferico in Antartide" che "ha generato un vortice polare meno stabile del solito".