Anniversario fine II Guerra mondiale, Giappone: "Profondo rimorso"

In una cerimonia per il 75esimo anniversario della resa giapponese che mise fine alla Seconda guerra mondiale, l'imperatore Naruhito ha espresso "profondo rimorso" per le azioni nipponiche durante il conflitto, mentre il premier Shinzo Abe ha promesso che "la tragedia non sarà mai ripetuta". Quest'anno le commemorazioni, davanti al memoriale di Tokyo, si sono tenute in forma ridotta a causa della pandemia di coronavirus.