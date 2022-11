Angela Merkel spende troppo, richiamo del ministero Finanze tedesco

Secondo Spiegel, alla Merkel sarebbe inoltre stato fatto notare che il suo ufficio è destinato solo ad "adempiere obblighi post-ufficiali" e che è invece "escluso l'uso per scopi privati o per generare redditi aggiuntivi" a quelli spettanti a un ex cancelliere.

Sotto la lente del ministero delle Finanze sono finite anche le sue spese di viaggio, il cui rimborso, è stato precisato, "viene preso in considerazione solo se l'ex capo di governo viaggia per conto e nell'interesse della Repubblica federale di Germania".