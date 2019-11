Ancora manifestazioni in Iran: "106 morti". Le autorità: "I leader saranno impiccati"

I leader - o almeno quelli che vengono indicati come tali - delle proteste contro il rincaro della benzina in Iran rischiano di finire impiccati. Dopo quattro giorni di manifestazioni e scontri in decine di città, che secondo Amnesty International hanno provocato almeno 106 morti, le autorità della Repubblica islamica avvertono che non faranno sconti ai "rivoltosi".