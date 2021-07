Anche la Lapponia "soffoca",  il mese di giugno è stato il più caldo dal 1844 

Afp

L'ondata di caldo che sta investendo il Nord America non risparmia nemmeno la Lapponia di Babbo Natale. Nuovi record in tutta la penisola scandinava: stando all'Istituto meteorologico finlandese, il mese di giugno è stato il più caldo dal 1844, anno in cui questo organismo ha cominciato a raccogliere i dati. Domenica scorsa, poi, la città di Kevo ha segnato un picco di 33,6 gradi, il livello più alto dal 1914. Temperature fino a 15 gradi sopra la media in Finlandia, Norvegia, Svezia.