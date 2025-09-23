Amsterdam, residenti fanno causa al Comune: troppi turisti

Alcuni residenti di Amsterdam hanno denunciato il Consiglio comunale della città con l'accusa di aver consentito che i pernottamenti dei turisti superassero il limite annuale di 20 milioni, dopo anni di promesse non mantenute e lamentele sul fatto che il turismo di massa stia trasformando la città in un "parco a tema". Nel 2021 il Comune emanò un'ordinanza che limitava il numero di pernottamenti turistici in città appunto a 20 milioni l'anno, in seguito a una petizione firmata da oltre 30mila residenti. Tuttavia l'anno scorso, denunciano i cittadini, i pernottamenti sono stati 22,9 milioni, e questo numero è ancora in aumento.