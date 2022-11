Aeroporto Amsterdam, clima: attivisti bloccano pista jet

L'aeroporto di Amsterdam è stato bloccato da centinaia di attivisti, schierati su una pista allo scalo di Schiphol, per cercare di impedire il decollo di jet privati, in una delle ultime azioni volte ad attirare l'attenzione sulla crisi climatica.

Lo scrive la Cnn. Greenpeace Paesi Bassi ha dichiarato in una nota che all'iniziativa, svolta in uno degli aeroporti più grandi d'Europa, hanno partecipato "oltre500" attivisti di Greenpeace e Extinction Rebellion. Un portavoce delle forze di sicurezza di Schiphol non ha potuto confermare tale cifra.