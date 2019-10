Amministrazione Trump pronta a uscita ufficiale da accordo Parigi

L'amministrazione Trump sta preparando il ritiro formale degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, secondo alcune fonti, citate dal New York Times. La mossa ufficiale, dopo gli annunci di Trump, prevede un periodo di un anno per l'uscita totale, secondo le regole dell'accordo. "Ho ritirato gli Stati Uniti dal terribile accordo sul clima, un totale disastro per il nostro Paese", ha sottolineato il presidente Donald Trump.