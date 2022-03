Ambasciatore russo a Parigi convocato per "tweet inaccettabile"

Il ministero degli Esteri francese ha convocato l'ambasciatore russo a Parigi per protestare in seguito ad un tweet del diplomatico giudicato "inaccettabile".

"Ci sforziamo di mantenere un canale di dialogo serio con la Russia" ma questi "comportamenti sono totalmente inappropriati", ha dichiarato in riferimento al disegno pubblicato su Twitter dall'ambasciata russa a Parigi, in cui si vedono gli europei in ginocchio che leccano il posteriore dello Zio Sam.