Amazzonia, H&M smette di acquistare pelle di animali dal Brasile

Il colosso della moda svedese low-cost H&M non comprerà più pelli animali dal Brasile, dopo gli incendi e le polemiche sull’impatto ambientale degli allevamenti di bestiame in Amazzonia. La notizia è stata diffusa dalla portavoce dell’azienda, che aggiunge: “Il divieto resterà in vigore fino a quando non ci saranno assicurazioni credibili che l’allevamento di bestiame non contribuisce al danno ambientale in Amazzonia”.