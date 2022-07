Amazon avvia azione legale contro gruppi Facebook per recensioni false

Amazon ha avviato un'azione legale contro gli amministratori di oltre 10mila gruppi Facebook che tentano di orchestrare false recensioni sul sito di e-commerce in cambio di denaro o prodotti gratuiti.

Lo riporta la società in una nota, precisando che questi gruppi sono stati creati per reclutare persone disposte a pubblicare, dietro ricompensa, recensioni fuorvianti sugli store di Amazon negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Germania, Francia, Italia, Spagna e Giappone. Uno dei gruppi identificati nella causa è "Amazon Product Review'", con oltre 43mila membri.